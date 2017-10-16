  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Малой Садовой памятнику фотографу вернули зонтик
Сегодня, 21:21
122
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Малой Садовой памятнику фотографу вернули зонтик

0 0

Фонду исторической фотографии имени Карла Буллы удалось найти специалиста, который восстановил важную деталь в образе фотографа.

На Малой Садовой памятнику петербургскому фотографу вернули зонтик. Еще в декабре 2021 года вандалы сломали часть скульптуры. 

Фонду исторической фотографии имени Карла Буллы удалось найти специалиста, который восстановил важную деталь в образе фотографа. При этом во время реставрации полностью демонтировать скульптуру не понадобилось, зонтик почистили, помыли и натерли воском.

В ближайшее время рядом со скульптурой обновят и информационную табличку.

Ранее на Каменноостровском проспекте появился памятник фронтовому кинооператору. Скульптура разместилась недалеко от входа в самый крупный павильон "Ленфильма".

Фото: Telegram / fedotstrelec. записная книжка

Теги: зонтик, малая садвоая, памятник, фотограф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии