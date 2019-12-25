Скульптура разместилась недалеко от входа в самый крупный павильон "Ленфильма".

У дома № 10 "В" на Каменноостровском проспекте появился памятник фронтовому кинооператору. Об этом сообщила пресс-служба творческой мастерской "Невский баталист", создавшей скульптуру.

Скульптура разместилась недалеко от входа в самый крупный павильон "Ленфильма", где сейчас можно ознакомиться с инсталляцией "Пропавшие в кинохронике".

В экспозиции, посвященной кинодокументалистам XX века, используются оригинальные предметы и полномасштабные макеты зданий и техники. Для создания экспозиции использовались тысячи архивных фотографий и сотни километров плёнок.

Ранее петербуржцы заложили капсулу времени под восстановленной Венерой Коломенской.

Фото: ВКонтакте / Невский баталист