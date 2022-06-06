Петербуржцы заложили капсулу времени под восстановленной Венерой Коломенской

Мастера воссоздали руки скульптуре, вылепили лицо, отреставрировали платье и вложили в руки букет цветов.

В сквер в Дровяном переулке вернулась Венера Коломенская после реставрации. Вандалы постоянно раскрашивали скульптуру, сломали ей руки и испортили лицо – власти планировали снести фигуру. Активисты отстояли символ Коломны, нашли автора Венеры и совместно с местными жителями собрали деньги на ее восстановление.

Главный посыл, помимо видимой части: она вернулась на место, она отреставрирована и выглядит так здорово, это еще и то, что мы все здесь собрались, также было много активностей в районе до этого, и это круто. Круто, что мы здесь общаемся, в том числе благодаря ей. Михаил Бахман, местный житель

Повреждения были значительными: из-за глубоких трещин во время снятия краски отпадали фрагменты бетона. Главной задачей скульпторов было воссоздание рук: для этого мастера установили дополнительный металлический каркас.

На ней лица в принципе не осталось, на ней не было носа, глаза чуть догадывались — были только их очертания, рот был обветрен, его практически не осталось. Это очень хорошо, что работа порадовала автора. Ирина Кудрявцева, скульптор

Реставраторы ориентировались на эскизы Венеры, которые сохранились у автора, а также на скульптуру на могиле его матери.

Конечно, выражение лица получилось немножко другое: очень скорбное, она погружена в воспоминания о блокаде, такое у меня ощущение. Она стоит и вспоминает, как тяжко было во время блокады, и как она много работала. Такое выражение лица неплохое, правильное. Борис Семенов, народный художник СССР, автор скульптуры

Участники добрососедства Коломны оставили послание потомкам в капсуле времени, которую поместили внутрь фундамента.

Люди, которые пришли сюда помогать делать фундамент, местные жители, оставляли письма. Я писал такую записку: ребята, если вы читаете это письмо, скорее всего, вы забрали скульптуру на реставрацию, и мы вам всем очень благодарны. Илья Киселев, депутат МО "Коломна"

Сейчас активисты готовят необходимые документы, чтобы скульптура получила паспорт и перешла на баланс города.

Видео, фото: Piter.TV