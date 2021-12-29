На Смоленском кладбище создают мемориал в память детей, погибших в блокадном Ленинграде

Сегодня в 12:00 дня открыли временный мемориал у братской могилы детей из детсада при фабрике Урицкого, которые погибли в 1942 году во время артобстрела.

На Смоленском лютеранском кладбище появился мемориал в память малышей, чьи жизни оборвались в блокадном Ленинграде. Об этом сообщили организаторы акции "Памяти погибших детей".

Впервые мероприятие провели в прошлом году. Тогда были оцифрованы фотоснимки воспитанников детского сада при заводе Урицкого, которые погибли во время артобстрела 9 мая 1942 года. Здесь же установили плакат с материалами из архивов, который сделали неравнодушные жители города.

В этом году участники группы "От Стрелки до Гавани" собрали новые материалы, связанные с трагедией, которая произошла за три года до Победы. Известно, что свидетелем гибели детей стал Владимир Страдин. Фронтовой оператор зафиксировал на камеру прощание с погибшими. А рассказ его дочерей Тамары и Ирины Страдиных дополнит нарратив о случившемся. Кроме того, женщины поведают, как их отец снимал будни блокадного Ленинграда.

Временный мемориал можно найти у монумента "Детям, погибшим при артобстреле 9 мая 1942 года" на Смоленском кладбище до 27 января.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Спилбергу и Стоуну предложили снять фильмы про блокаду Ленинграда.

Фото: Piter.tv