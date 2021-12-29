В Музейном агентстве Ленобласти "Смольный" откроют две выставки об истории блокады Ленинграда

Выставки расскажут об истории блокады Ленинграда.

Сегодня в 16:00 в выставочном зале Музейного агентства Ленинградской области "Смольный" на улице Смольного, 3, состоится открытие двух выставок об истории блокады Ленинграда, а также о жизни детей журналистов и художника Ивана Билибина.

Выставку "Иван Билибин: последний год" приурочили к 80-летию со дня смерти знаменитого художника. Билибин, как и многие ленинградцы, умер от голода зимой 1942 года. Посетители увидят предметы из коллекции Билибина, которые хранятся в Ивангородской художественном музее: блокнот с записями и рисунками художника, его кисти, этюдник, фотоаппарат, официальные документы, например, блокадный пропуск в столовую, завещание.

Вторая выставка "Смертельных случаев со дня эвакуации и на сегодня нет" расскажет о жизни интерната для детей ленинградских журналистов. Посетители увидят архив интерната, в том числе документы и рабочие записи сотрудников, детские стенгазеты и дневники воспитанников, легли в основу выставки.

Кроме того состоится презентация мультимедийного проекта "45 историй о войне".

Фото: Музейное агентство Ленинградской области / Вконтакте