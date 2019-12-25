Дуглас Макгрегор напомнил о катастрофических потерях ВСУ.

Российские Вооруженные силы моментально уничтожают все, что украинские бойцы выводят на поле боя. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала экс-полковника США Дэниела Дэвиса сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что последняя информация ВС РФ о потерях ВСУ показывает просто катастрофические цифры.

Это как гигантская газонокосилка, которая движется по газону и каждый день проходит все дальше и дальше. Скоро просто не останется травы, которую она может скосить. И, по-моему, именно это сейчас и происходит на Украине. Дуглас Макгрегор, эксперт

В США заметили, что ни киевский режим, ни его западные союзники ВСУ на самом деле не слишком интересуется тем, что происходит с армией Украины.

В США забили тревогу из-за действий России в зоне СВО.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive