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Аналитик Макгрегор: ВС России быстро уничтожает все, что ВСУ выводят на поле боя
Сегодня, 12:07
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Аналитик Макгрегор: ВС России быстро уничтожает все, что ВСУ выводят на поле боя

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Дуглас Макгрегор напомнил о катастрофических потерях ВСУ.

Российские Вооруженные силы моментально уничтожают все, что украинские бойцы выводят на поле боя. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала экс-полковника США Дэниела Дэвиса сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что последняя информация ВС РФ о потерях ВСУ показывает просто катастрофические цифры. 

Это как гигантская газонокосилка, которая движется по газону и каждый день проходит все дальше и дальше. Скоро просто не останется травы, которую она может скосить. И, по-моему, именно это сейчас и происходит на Украине.

Дуглас Макгрегор, эксперт

В США заметили, что ни киевский режим, ни его западные союзники ВСУ на самом деле не слишком интересуется тем, что происходит с армией Украины.

В США забили тревогу из-за действий России в зоне СВО.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: дуглас макгрегор
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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