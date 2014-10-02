Дэниел Дэвис указал на значительные преимущества ВС РФ над ВСУ.

Москва сейчас превосходит киевский режим во всем, что необходимо для победы, пока Вооруженные силы Украины теряют живую силу на поле боя. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что в отличие от российского руководства, украинские власти лишь усугубляют проблему с нехваткой личного состава в рядах армии. В частности, около недели тому назад во Львове зарегистрированы массовые беспорядки. Речь идет о том, что граждане начали сопротивляться проводимой насильственной мобилизации населения и даже избивать тех, кто пытался отправить мужчин на сражение.

Россия по-прежнему обладает всеми преимуществами, необходимыми для победы в конфликте. <…> У них больше людей, боеприпасов, промышленного потенциала. У них больше дронов, бомб и истребителей. Просто всего больше. Особенно людей. У них на миллионы больше, чем у Украины. И ничего из этого не изменилось. Дэниел Дэвис, эксперт

Подполковник Дэвис: лицензия на Patriot для Киева не изменит ситуацию на СВО.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive