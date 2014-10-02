Москва сейчас превосходит киевский режим во всем, что необходимо для победы, пока Вооруженные силы Украины теряют живую силу на поле боя. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что в отличие от российского руководства, украинские власти лишь усугубляют проблему с нехваткой личного состава в рядах армии. В частности, около недели тому назад во Львове зарегистрированы массовые беспорядки. Речь идет о том, что граждане начали сопротивляться проводимой насильственной мобилизации населения и даже избивать тех, кто пытался отправить мужчин на сражение.
Россия по-прежнему обладает всеми преимуществами, необходимыми для победы в конфликте. <…> У них больше людей, боеприпасов, промышленного потенциала. У них больше дронов, бомб и истребителей. Просто всего больше. Особенно людей. У них на миллионы больше, чем у Украины. И ничего из этого не изменилось.
Дэниел Дэвис, эксперт
Подполковник Дэвис: лицензия на Patriot для Киева не изменит ситуацию на СВО.
Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive
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