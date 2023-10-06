Орбан: намерение Украины вступить в ЕС вызывает "слишком много вопросов"

В Венгрии считают, что евроинтеграция Украины должна серьезно обсуждаться.

Европейский союз еще никогда не принимал в свои ряды государство, которое находится в состоянии проведения на своей территории боевых действий. Об этом журналистам в испанском городе Гранада на неформальном саммите ЕС напомнил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник пояснил, что поэтому официальная заявка Украины на вступление в региональное сообщество требует особого рассмотрения. По словам спикера, стремление Киева вызывает слишком много вопросов по безопасности, в сфере политики и сельского хозяйства.

Никогда раньше не рассматривал возможность включения в свой состав страны, находящейся в состоянии войны, требуется стратегический обзор...Нам нужно понять, почему вступление Украины будет хорошо для ЕС, каковы будут последствия этого решения, в какую сумму это обойдется. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгрия выступила против изменения бюджета ЕС ради дополнительной помощи Украине.

Фото и видео: European Commission