Венгрия выступила против изменения бюджета ЕС ради дополнительной помощи Украине

Виктор Орбан рассказал о планах ЕК, которые его страна не может поддержать.

Будапешт не может поддержать поправки в бюджет Европейского союза на 2024-2027 годы, предложенные Европейской комиссией и предусматривающие дополнительную финансовую помощь украинским властям. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая перед журналистами в испанском городе Гранада. Туда иностранный чиновник прибыл на неформальную встречу саммита ЕС.

Прошло уже три года, как используется семилетний европейский бюджет, и Брюссель хочет обязать государства-члены выделить еще больше денег на ведение войны на Украине и на мигрантов... Венгрия не поставляет оружие, мы хотим прекращения огня и мира. Виктор Орбан, премерьер-министр Венгрии

Эксперт добавил, что обстановка южной границе Венгрии, гдк не утихает волна незаконной миграции, становится все более серьезной, а вооруженный конфликт в соседней стране не утихает. Однако Брюссель предлагает одобрить миграционный пакт и дать денежные средства на ведение боевых действий на Украине на протяжении следующих четырех лет. Спикер пояснил, что вместо прекращения огня в ЕС хотят обеспечить поставки вооружений

Премьер Венгрии заявил, что не видит возможности для приема Украины в ЕС.

Фото и видео: European Commission