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Премьер Венгрии заявил, что не видит возможности для приема Украины в ЕС

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Виктор Орбан оценил работу Киева по евроинтеграции.

Будапешт не может представить себе, чтобы парламент его страны одобрил прием Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.  Чиновник полагает, что, во-первых, Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, а во-вторых, даже размеры и численность населения Украины сейчас неизвестны мировой общественности.

Думаю, что нам придется отвечать на очень длинные и сложные вопросы, прежде чем мы сможем принять какое-либо решение о начале переговоров.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Будапешт полагает, что официальные заявления Киева о правах меньшинств должны быть подкреплены делами.Глава местного правительства отметил, что ему понятно желание украинских властей присоединиться к ЕС. Однако нельзя принимать в региональное  объединение государство, о параметрах которого нет данных. В противном случае это стало бы "беспрецендентным шагом" Виктор Орбан не думает, что Венгрия одобрить начало диалога между Брюсселем и Киевом по вопросу о вступлении Украины в ЕС.

Орбан считает, что часть венгерских денег из бюджета ЕС могли отдать Киеву.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, евроинтеграция, евросоюз
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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