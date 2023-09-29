В Венгрии призвали Еврокомиссию выполнить обязательства перед европейской страной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил момент того, что часть денежных средств из бюджета Евросоюза, которые Брюссель должен выплатить Будапешту, уже передана киевскому режиму. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Чиновник рассказал о заморозке суммы, превышающей шесть миллиардов евро, которые должны были пойти в Венгрию. В Еврокомиссии объяснили такое решение невыполнением требований по борьбе с коррупцией, а также повышением уровня прозрачности государственных закупок и укреплением независимости судебной системы. Виктор Орбан отмечал, что Будапешт выполнил все требования Европейской комиссии.

Часть их уже на Украине. Когда нет денег, чтобы дать Украине ранее обещанные объемы, а мы обещаем дать новые и есть кто-то, кто денег не получил, то разумно предположить, что этих денег уже нет. Мы этого точно не знаем. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Власти страны заметили, что Брюссель должен Венгрии "более трех миллиардов евро", так как Будапешт "заплатил все, что нужно было заплатить".

Орбан заявил, что Венгрия платит за нефть из РФ лишние €125 млн.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor