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Орбан заявил, что Венгрия платит за нефть из РФ лишние €125 млн

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В Венгрии рассказали о поставках энергоресурсов по "Дружбе".

Будапешт вынужден в текущий момент платить в 3,5 раза больше, чем раньше, за транзит российской нефти через украинскую территорию, так как соседняя страна подняла цены за перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Чиновник пояснил, что расходы национальных компаний возрастут увеличатся примерно на 125 миллионов евро и лягут на плечи обычных потребителей. Частным предприятиям придется платить дополнительные средства, которые учитываются при ценообразовании. Ситуация скажется на росте стоимости топлива и увеличении инфляционных показателей.

Не хочу ругаться, потому что это не пристало премьер-министру, но я сильно задумываюсь, когда вижу, что украинцы повысили тарифы за транзит нефти и ее поставки из России через Украину стали в 3,5 раза дороже.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан оценил шансы Украины победить Россию.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, дружба, нефть, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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