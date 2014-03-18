В Венгрии считают, что США сейчас держат у себя ключи к миру в регионе.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал "ложью" бытующее в странах коллективного Западе представление о том, что Украина одерживает верх в региональном конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно. Соответствующей информацией европейский политик поделился в эфире программы в социальных сетях с американским журналистом Такером Карлсоном. Спикер заметил, что армия киевского режима недееспособна без международной помощи, поэтому США сейчас держат у себя ключи к миру в регионе.

Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные — без шансов. У них закончатся солдаты раньше, чем у России. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан уточнил, что счет убитым украинцам идет на сотни тысяч, а среди жертв есть этнические венгры, которых киевский режим заставляет сражаться на поле боя. В Венгрии пояснили, что попытка любой западной страны отправить своих солдат в этот конфликт будет означать "прямую третью мировую войну" Запада с Россией. Политик также отверг идею Киева лишить Россию Крыма. Он заметил, что такое развитие событий исключено и является совершенно нереалистическим.

Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson