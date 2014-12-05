Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны

Премьер Венгрии рассказал о защите "южного коридора" для природного газа.

Будапешт и Белград после подрыва трубопровода "Северный поток" предупредили мир о том, что будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского природного газа как повод для войны. Эти государства полагают, что были услышаны на Западе. Соответствующее заявление в рамках интервью с американским журналистом Такером Карлсоном сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Политик напомнил о том, что в Венгрии сразу же квалифицировали инцидент как террористический акт. При этом власти сочли, что отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Германии назвал "проявлением дефицита суверенитета".

Мы, венгры, немедленно дали понять, что есть другой трубопровод — не "Северный поток", а южный поток, по которому газ поступает из России по южному коридору — Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Если кто-то захочет сделать, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер призвал международных коллег отказаться от подобных замыслов. Он заметил, что возможно, должностным лицам удастся выполнить замыслы над немцами, но они не смогут сделать "это с регионом". Виктор Орбан не стал конкретизировать, кому именно было адресовано предупреждение. Он добавил, что не говорит о России. Ведущий шоу Такер Карлсон заметил, что ему представляется "очень очевидным", что "Северный поток" в прошлом году напрямую или опосредованно подорвала американская администрация при президенте Джо Байдена.

Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson