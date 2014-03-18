Премьер Венгрии рассказал о том, что "окно возможностей" закрыто для Киева.

НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, а теперь такой исторической возможности нет из-за усиления России. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр сделал в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном в социальных сетях. Европейский политик высказал мнение о том, что североатлантическая интеграция киевского режима была возможна на бухарестском саммите НАТО 2008 года, но "большие западные страны" в тот момент не смогли договориться друг с другом.

Россия не была достаточно сильна, чтобы этому помешать. Так что был реальный шанс в то время интегрировать украинцев в НАТО, но его отвергли. Не было согласия между большими западными странами, и вопрос отложили. Виктор Орбан, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что русские стали сильнее уже спустя два или три года, а сейчас - эта мощь еще увеличилась. Виктор Орбан признал, что окно возможностей для Украины теперь закрыто. Он пояснил, что страны альянса не могут себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, так как такая ситуация означала бы "немедленную войну".

Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson