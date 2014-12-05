Орбан назвал ошибкой попытки Запада ослабить российские власти

Премьер Венгрии оценил худший сценарий для Запада по развитию ситуации в России.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что со стороны коллективного Запада было бы ошибкой добиваться ослабления сильной власти в Москве. Европейский политик назвал "междуцарствие" в России худшим из возможных сценариев для мира. Соответствующей информацией спикер поделился в эфире программы в социальных сетях с американским журналистом Такером Карлсоном. Он напомнил, что ранее Запад волновался из-за "слабеющего" президента РФ Бориса Ельцина, так как боялся появления в стране анархии. Он добавил, что "все были счастливы" в тот момент, когда преемник оказался достаточно силен для того, чтобы сохранить контроль над российской армией и ее ядерным арсеналом.

Мы забыли, насколько опасна ситуация, когда в России нет сильной власти или есть междуцарствие. Междуцарствие – это худший возможный сценарий. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

На вопрос ведущего программы о том, как следует относиться к попыткам ослабить власть в России и устранить от управления государством Владимира Путина, он ответил: "Это ошибка. Если такова цель, это ошибка".

Запад выбрал ошибочную стратегию в конфликте с Россией, заявил Орбан

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson