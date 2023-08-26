Виктор Орбан считает, что проблема связана с ошибкой в военной стратегии планирования.

Стратегия Евросоюза и американской администрации в региональном конфликте на Украине ошибочна, а за нее сейчас расплачиваются украинцы и европейцы. Соответствующее заявление на конференции Tranzit, которую транслировал местный телеканал М1, сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Политик заметил, что новая стратегия международных союзников из коллективного Запада была бы связана с отправкой войск на Украину, а этого они пока что не хотят.

Украинцы воюют и умирают, а мы поставляем деньги, информацию и оружие. И думаем, что этой комбинацией без нашего прямого участия... можно победить Россию. Это суть стратегии. И за последний более, чем год, выяснилось, что этой стратегией победить русских нельзя... Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Эксперт считает, что в такой ситуации "нужен или мир, или новая стратегия". Он обвинил Запад в ошибке военного стратегического планирования, за которую самую большую цену платят украинцы, а в меньшей степени - европейцы. В Будапеште пояснили, что регион послал киевскому режиму 70 миллиардов евро, а сейчас ведутся дискуссии на тему отправки еще 50 миллиардов евро. Одновременно с этим национальные экономики сталкиваются с другими значительными проблемами, поэтому на счету государств сейчас каждая копейка.

Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии миллиарды евро.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor