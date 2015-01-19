В Венгрии рассказали о том, что страна не может получить от Брюсселя обещанную помощь.

Будапешт задается вопросом, не были ли причитающиеся Венгрии денежные средства от Евросоюза потрачены на Украину. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава местного правительства отметил, что Европейская комиссия в середина срока действия плана семилетнего бюджета ЕС предложила еще раз увеличить бюджет еще на десятки миллиардов евро. Из общего количества средств еще 50 миллиардов евро страны планируют направить на оказание поддержки киевскому режиму.

Возможно, слушатели не знают, всем странам-членам каждый год надо платить в общий бюджет ЕС, мы заплатили, выполнили наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти. Так что нам должны.



Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Иностранный чиновник напомнил о том, что руководство ЕС должен выделить Будапешту около двух миллиардов евро на строительство заграждения и охрану государственной ганицы от нелегальных мигрантов. Столько же средств требуется на повышение зарплат учителям, а также стране важно получить доступ к денежным средствам из Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса.

Орбан заявил, что поддержка Украины зависит от решения Байдена.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor