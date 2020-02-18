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Орбан заявил, что поддержка Украины зависит от решения Байдена

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Премьер Венгрии рассказал о том, что лидеру Белого дома над принять решение.

Дальнейшая поддержка киевского режима с американской стороны зависит от того, захочет ли президент США Джо Байден идти на президентские выборы осенью 2024 года, не закончив "прокси-войну" в регионе. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Таким образом чиновник прокомментировал перспективы оказания дальнейшей поддержки Вооруженным силам Украины со стороны Вашингтона.

Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, белый дом, венгрия, виктор орбан, военная помощь, всу, джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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