Существование государственности Украины и дееспособность Вооруженных сил киевского режима держится только на денежных средствах, поступающих в стану из Запада. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан. Чиновник заметил, что для проведения боевых действий в регионе конфликта важны три вещи. Речь идет о деньгах, деньгах и деньгах. По мнению иностранного чиновника, с развитием видов вооружения расходы на обеспечение армии увеличились еще сильнее.
Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Орбан: западные компании не хотят уходить из России.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor
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