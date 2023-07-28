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Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан

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Виктор Орбан рассказал о том, что Киев лишился своего суверенитета.

Существование государственности Украины и дееспособность Вооруженных сил киевского режима держится только на денежных средствах, поступающих в стану из Запада. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан. Чиновник заметил, что для проведения боевых действий в регионе конфликта важны три вещи. Речь идет о деньгах, деньгах и деньгах. По мнению иностранного чиновника, с развитием видов вооружения расходы на обеспечение армии увеличились еще сильнее.

Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: западные компании не хотят уходить из России.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

 

Теги: венгрия, виктор орбан, военная помощь, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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