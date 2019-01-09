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Орбан: западные компании не хотят уходить из России
Сегодня, 8:30
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Орбан: западные компании не хотят уходить из России

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По его словам, всего 8,5% из зарубежных компаний покинули страну.

Ззападные компании не хотят уходить из России, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении Свободном университете и летнем студенческом лагере в Бэиле-Тушнад.

По его словам, больше половины европейских компаний остались в России. Орбан подчеркнул, что всего 8,5% из зарубежных компаний покинули страну. Он также отметил, что российская экономика останется частью общемировой, а попытки отсоединить Москву от европейской экономики с помощью санкций не даст желаемого эффекта.

Ранее Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе.

Фото: YouTube / Orban Victor

Теги: виктор орбан, компании, премьер-министр венгрии, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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