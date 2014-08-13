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Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе

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Премьер Венгрии рассказал о том, что некоторые страны могут исчезнуть из-за своей слабости.

Венгрия должна непрерывно тренироваться и вооружаться, так как для мира грядут такие времена, когда слабые нации исчезнут с геополитической арены, а останутся только сильные игроки. Соответствующее заявление в рамках торжественной церемонии принятия присяги выпускников Национального университета государственной службы сделал местный премьер-министр Виктор Орбан. Политик добавил, что рядом с европейским государством разворачивается региональный конфликт, который становится "эпицентром сотрясения". В Будапеште добавили, что одновременно с этим угроза исходит с южной границы, которую "освждают тысячи мигрантов".

Нам надо тренироваться и вооружаться. Наступают такие времена, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся. Поэтому каждый день надо усиливать свои линии обороны и службы охраны порядка.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что борется против миграционных квот "руками и зубами".

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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