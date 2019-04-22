Премьер-министр Венгрии рассказал о том, что решение может быть принято исключительно единогласно.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил о том, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции в регионе, которые навязываются странам-членам ЕС "империей Сороса". Он добавил, что любые правила будут приняты только в том случае, если на них согласятся все делегаты.

Но путем ряда стремительных, похожих на путч акций сторонники миграции продавили на совете глав МВД предложение об установлении квот на миграцию... Венгрия и Польша до конца голосовали против, а несколько стран воздержались, что можно расценивать как мягкое "нет". Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава местного правительства связал ситуацию с сокрушительным давлением, "подобное слону в посудной лавке". Виктор Орбан полагает, что основными лоббистами вопроса миграции в Европе являются именно сторонники "империи Сороса". Он добавил, что сейчас произошла смена караула, когда вместо большого пришел маленький, пообещавший заниматься политикой активнее, чем его предшественник.

Орбан заявил, что ЕК не сможет добиться выделения Украине €50 млрд.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor