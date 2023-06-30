Орбан заявил, что ЕК не сможет добиться выделения Украине €50 млрд

Балаж Орбан и Виктор Орбан выступили против инициативы, предложенной на саммите ЕС в Брюсселе по помощи для ВСУ.

Венгрия не поддержит предложенные Европейской комиссикй поправки в бюджет Евросоюза, предусматривающие оказание помощи Украине в течение ближайших четырех лет в размере 50 миллиардов евро. Соответствующее заявление сделали представители делегации из Будапешта. Вечером 29 июня политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в кулуарах совещания назвал просьбу Еврокомиссии о дополнительных взносах в бюджет ЕС на период до 2027 года "шокирующей и непригодной для обсуждения".

Предложение Еврокомиссии неприемлемо, поскольку до сих пор нет ни одного документа, показывающего, на что именно были потрачены средства, ранее выделенные Европейским союзом на помощь Украине. Балаж Орбан, политический советник премьер-министра Венгрии

Орбан призвал ЕС выделять деньги не только Украине.

Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó