В Венгрии считают, что ЕС теряет свою привлекательность.

Венгрия поддерживает европейскую интеграцию Балканских государств и считает, что Евросоюз должен выделять денежные средства на их развитие, а не отправлять все денежные средства только киевскому режиму. Такое заявление европейский чиновник сделал в ходе личного общения с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Будапеште. Он подчеркнул, что ЕС гораздо больше нуждается в странах Балканского региона, чем эти государства в Брюсселе. Виктор Орбан добавил, что постепенно ЕС теряет свою конкурентоспособность, а динамику региону можно будет придать за счет "новых игроков".

Мы за скорейшее членство в Европейском союзе для Балкан и для Боснии и Герцеговины. Необходимо расширить доступ к фондам развития: не все деньги должны идти только Украине, должны быть также инвестиции в безопасность и развитие на Балканах. заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан заявил, что НАТО проявляет осторожность в отношении конфликта на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor