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Орбан призвал ЕС выделять деньги не только Украине

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В Венгрии считают, что ЕС теряет свою привлекательность.

Венгрия поддерживает европейскую интеграцию Балканских государств и считает, что Евросоюз должен выделять денежные средства на их развитие, а не отправлять все денежные средства  только киевскому режиму. Такое заявление европейский чиновник сделал в ходе личного общения с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто  в Будапеште. Он подчеркнул, что ЕС  гораздо больше нуждается в странах Балканского региона, чем эти государства в Брюсселе. Виктор Орбан добавил, что постепенно ЕС теряет свою конкурентоспособность, а динамику региону можно будет придать за счет "новых игроков".

Мы за скорейшее членство в Европейском союзе для Балкан и для Боснии и Герцеговины. Необходимо расширить доступ к фондам развития: не все деньги должны идти только Украине, должны быть также инвестиции в безопасность и развитие на Балканах.

заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан заявил, что НАТО проявляет осторожность в отношении конфликта на Украине.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: балканы, босния и герцеговина, венгрия, виктор орбан, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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