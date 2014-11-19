Орбан заявил, что НАТО проявляет осторожность в отношении конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии рассказал об отношении военного альянса к украинскому кризису.

НАТО продолжает проявлять осторожность в отношении конфликта на Украине для того, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией. Такое мнение в эфире местной радиостанции высказал глава венгерского правительства Виктор Орбан. При этом чиновник считает, что сам конфликт в регионе становится более опасным. Эксперт заметил,что при этом поставки оружия и техники ВСУ,передача сведений и прочие решения принимаются в рамках компетенций стран-участников.

НАТО до сих пор проявляла осторожность, и позиция альянса совпадает с позицией венгерской дипломатии...не принимать участия в военном конфликте как альянс, не отправлять оружие на Украину и не планировать никаких военных действий. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor