Виктор Орбан рассказал о сложной ситуации в регионе из-за боев.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в эфире местной радиостанции Kossuth о том, что на совете обороны дал задания военному руководству европейского государства по тому, чтобы чиновники были готовы к действиям при любом развитии украинского конфликта. Собрание собиралось утром 8 июня в связи с усилением боевых действий в регионе. Гость программы считает, что ситуация в военной сфере становится все серезнее. Однако Будапешт сделал все необходимое для обеспечения национальной безопасности.

ВМного непредсказуемых элементов. В это время организации, отвечающие за безопасность Венгрии, и их руководители должны быть постоянно готовы к действиям, что бы ни случилось. Я дал конкретные задания министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава МИД Венгрии объяснил,https://piter.tv/event/Glava_MID_Vengrii_obyasnil_pochemu_podderzhivaet_dialog_s_Lavrovim/ почему поддерживает диалог с Лавровым.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor