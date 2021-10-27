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Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан

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Виктор Орбан рассказал о сложной ситуации в регионе из-за боев.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в эфире местной радиостанции Kossuth о том, что на совете обороны дал задания военному руководству европейского государства по тому, чтобы чиновники были готовы к действиям при любом развитии украинского конфликта. Собрание собиралось утром 8 июня в связи с усилением боевых действий в регионе. Гость программы считает, что ситуация в военной сфере становится все серезнее. Однако Будапешт сделал все необходимое для обеспечения национальной безопасности.

ВМного непредсказуемых элементов. В это время организации, отвечающие за безопасность Венгрии, и их руководители должны быть постоянно готовы к действиям, что бы ни случилось. Я дал конкретные задания министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел. 

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава МИД Венгрии объяснил,https://piter.tv/event/Glava_MID_Vengrii_obyasnil_pochemu_podderzhivaet_dialog_s_Lavrovim/ почему поддерживает диалог с Лавровым.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, национальная безопасность, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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