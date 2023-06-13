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Глава МИД Венгрии объяснил, почему поддерживает диалог с Лавровым

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Петер Сийярто рассказал о важности контактов с Москвой.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире французского телеканала о том, почему продолжает поддерживать рабочие контакты с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Европейский чиновник заметил, что этот момент важен, чтобы сохранить шанс на мирное урегулирование украинского кризиса.

На последнем саммите G20 госсекретарь США тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат уточнил, что украинский конфликт не закончится на поле боя, а завершится исключительно столом переговоров. По мнению Петера Сийярто, важно перед этим моментом продолжать диалог со сторонами.

Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

Теги: венгрия, мид, петер сийярто, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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