Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан

Виктор Орбан рассказал, что на этом принципе в отношениях с Москвой основывается правительство страны.

Будапешт не воюет с Россией и не будет до того момента, пока у власти в Венгрии остается действующее правительство. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Чиновник пояснил, что страна не находится в состоянии войны.

Пока у власти нынешнее правительство, точно нет. Мы смотрим на это извне - угрожающая нам опасность рядом с нами, но не наша война. Я думаю, поэтому мы более трезвые, мы более реалистично видим происходящее. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что европейская страна с начала украинского конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергетические носители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал документ, по которому запрещается поставлять оружие на Украину с территории Венгрии.Глава МИД Петер Сийярто говорил о том, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры.

Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor