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Орбан призвал предотвратить контрнаступление Украины

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Премьер Венгрии негативно оценил план ВСУ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины требуется предотвратить еще до его начала. Об этом иностранный чиновник рассказал в эфире местной радиостанции Kossuth. Гость программы объяснил ведущему шоу, что киевский режим понесет значительные потери в личном составе ВСУ, если решится на массированные атаки против России в регионе конфликта.

Я думаю, что надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Обран заметил, что сам служил в армии на протяжении полутора лет, поэтому смог без окончания военной академии понять, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся. Политик напомнил, что у Украины население составляет около 30-40 миллионов человек, в то время как у России - порядка 130-140 миллионов граждан. В Венгрии заметили, что при таких обстоятельствах начинать большую стратегию — "это кровавая баня".

Венгрия не хочет, чтобы США ее поучали, заявил Орбан.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, всу, контрнаступление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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