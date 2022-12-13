Венгрия не хочет, чтобы США ее поучали, заявил Орбан

Виктор Орбан оценил политику республиканцев и демократов США.

Венгрия не одобряет поучений с американской стороны и их стремления навязать другим странам свою точку зрения. Соответствующее заявление в рамках выступления на Катарском экономическом форуме сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Политик добавил, что это не его работа - критиковать лидера Белого дома, так как это не является для Будапешта "хорошей бизнес-идеей". После этих слов иностранного политика зал раздался аплодисментами. Орбан добавил, что представители Демократической партии США всегда пытаются убедить вас или заставить жить так, как они считают правильным.

И нам это не нравится. У нас своя культура, она определяет, как мы живем, не вмешивайтесь, пожалуйста, не учите нас, не говорите, что хорошо, а что плохо, нам это не нравится. Это не ваше дело, не американцев или какой-либо другой нации, это дело венгров. Дональд Трамп понимает это, вот что важно. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что очередной пакет санкций против России противоречит здравому смыслу.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum