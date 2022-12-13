Орбан заявил, что очередной пакет санкций против России противоречит здравому смыслу

Премьер Венгрии оценил внешнюю политику ЕС в отношении Москвы.

Принятие Евросоюзом 11-го пакета санкций против России будет противоречить здравому смыслу, так как предыдущие 10 антироссийских пакетов не дали нужного эффекта. Соответствующее заявление в рамках выступления на Катарском экономическом форуме сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный гость пояснил, что в целом санкционная внешняя политика ЕС провалилась на мировой арене. Он подтвердил негативное отношение Будапешта к ограничениям или запретам против Москвы.

Если вы делаете что-то десять раз, например, вводите пакеты санкций, но это не срабатывает, то неразумно делать это в 11-й раз, делать это снова в надежде на иной результат. Это противоречит здравому смыслу. Санкционная политика ЕС в нашем понимании просто не работает. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Таким образом политик ответил на обвинения со стороны некоторых западных стран в том, что Венгрия якобы проводит политику, выгодную России. Виктор Орбан заметил, что власти страны руководствуются только своими национальными интересами и ценностями.

Орбан назвал "Росатом" надежным партнером Венгрии.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum