Орбан назвал "Росатом" надежным партнером Венгрии

Премьер Венгрии оценил сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал государственную корпорацию "Росатом" надежным партнером для Будапешта, а также выразил надежду на благополучное завершение строительства новых блоков местной атомной электростанции "Пакш". Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках своего выступления на мероприятии, организованном в рамках Катарского экономического форума. Эксперт заметил, что в его стране уже более 60 лет находится АЭС, созданная российскими специалистами и по российской технологии. Орбан пояснил, что АЭС очень хорошо работает и сейчас.

Русские всегда были надежными партнерами. Мы хотели бы расширить эту АЭС, а расширение на базе разных технологий очень рискованно, поэтому если мы хотим расширить, мы должны использовать российские технологии, так что мы продолжаем это делать. Виктор Орбан,премьер-министр Венгрии

Премьер Венгрии напомнил коллегам о том, что строительство АЭС представляет из себя сложный процесс, поэтому там могут фиксироваться задержки. Однако в отношении реализации проекта Будапешт настроен позитивно, так как власти надеются закончить создание режимного объекта в запланированные сроки.

Орбан заявил, что Украина не победит без прямого участия войск НАТО.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum