Премьер Венгрии призвал вернуться к мирному урегулированию украинского кризиса.

Венгерский пемьер-министр Виктор Орбан заявил о том, что Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия войск НАТО. По мнению иностранного чиновника, сейчас миру важно вместо эскалации конфликта надо переходить к его мирному урегулированию. Соответствующее заявление глава правительства европейского государства сделал в ходе выступления на катарском экономическом форуме.

С учетом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет. Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию и мы должны выступить за мирные переговоры... Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что иностранный чиновник ранее заявил о том, что страны Европы, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией. По мнению Виктора Орбана, косвенный вооруженные конфликт между коллективным Западом и Москвой уже идет, так как Евросоюз и США все больше поставляют военной поддержки и смертоносное оружие украинским силам. Он не исключил, что международные союзники киевского режима могут отправить в регион "миротворческие войска".

Орбан тремя словами описал Украину.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum