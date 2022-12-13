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Орбан тремя словами описал Украину

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Премьер Венгрии призвал Киев к мирному решению регионального кризиса.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал Украину эфире местной радиостанции Kossuth Radio древней венгерской землей. После этого чиновник призвал киевский режим призвал к миру в регионе. Ранее эксперт говорил о том, что в существующем кризисе ни одна сторона не выйдет победителем, а будут только проигравшие.

На Украине тоже живут венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Они тоже погибают в войне, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира.

Виктор Орбан, премьер-министр РФ

Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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