Основатель ресторанного холдинга Ginza Project Вадим Лапин скончался после болезни

Управление ресторанной группой Ginza Project перейдет к сыну основателя Марку.

Основатель и совладелец ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин скончался на 63-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вадиму Лапину было 62 года. В заявлении компании подтвердили, что бизнес продолжит свою деятельность. Управление компанией перейдёт к сыну Вадима Лапина — Марку Лапину. Информация о дате и месте прощания будет обнародована дополнительно.

Ресторанный холдинг Ginza Project был основан в Санкт-Петербурге в 2003 году Вадимом Лапиным и его партнёром Дмитрием Сергеевым. Первым заведением стал ресторан японской кухни "Ginza". На текущий момент под брендом Ginza Project работает более 100 ресторанов в России и за рубежом. География присутствия включает Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Тулу, а также Лондон, Баку и Батуми.

С 2018 года компания развивала гостиничное направление Ginza Hotels & Apartments. Под её управлением находятся отели в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Тбилиси. В рамках развития бизнеса холдинг приобрёл Даниловский рынок в Москве для организации собственной системы поставок продуктов.

Ранее мы сообщили о том, что балерина Мариинского театра Эмма Минченок умерла в Петербурге.

Фото: freepik (rawpixel.com)