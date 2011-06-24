Прощание с журналистом Максимовым пройдет 21 сентября на Смоленском кладбище

Могила журналиста находится рядом с памятником писателю Андрею Константинову.

В воскресенье, 21 сентября, в Санкт-Петербурге состоится церемония прощания с журналистом "Фонтанки" Максимом Максимовым. Коллеги, друзья и все желающие отдать дань памяти смогут собраться на Смоленском православном кладбище в полдень. Организаторы уточняют, что попасть к месту захоронения можно через главный вход с Камской улицы, далее по центральной аллее около 150 метров до 3-й Петроградской дорожки, где необходимо повернуть налево. Могила журналиста находится рядом с памятником писателю Андрею Константинову.

История гибели Максимова много лет оставалась нераскрытой. Более двух десятилетий назад его жизнь трагически оборвалась, а обстоятельства преступления долгое время вызывали вопросы у общественности и профессионального сообщества. Только в конце прошлого года появилась точка в этом деле: бывший полковник полиции Сергей Смирнов признался в убийстве журналиста.

Ранее сообщалсоь, что в Кремле призвали дождаться завершения расследования по теме.

