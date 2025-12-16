Петербуржцам рассказали, как получить компенсацию за памятник ветерану ВОВ

Желание увековечить память о подвигах прадеда или прабабушки на гранитной плите может столкнуться с финансовыми трудностями, однако страна берёт на себя часть расходов.

Уход ветерана Великой Отечественной войны – это не только глубокая личная утрата, но и важный момент, когда государство оказывает поддержку семье. Желание увековечить память о подвигах прадеда или прабабушки на гранитной плите может столкнуться с финансовыми трудностями, однако страна берёт на себя часть расходов. Подробнее о том, как воспользоваться помощью, рассказал "Вечерний Санкт-Петербург".

Согласно федеральному законодательству, родственники участников и инвалидов ВОВ имеют право на компенсацию за установку надгробия. За её получением необходимо обращаться в военкомат по месту жительства умершего или по последнему месту его службы. Именно этот орган несёт ответственность за погребение и установку памятника.

Важно отметить, что если у ветерана не осталось родственников, обязанность по установке памятника ложится на руководство соответствующего ведомства. Организовать похороны может и неравнодушный человек, не состоящий в родстве (например, сосед).

Для оформления выплаты после похорон в военкомат нужно предоставить пакет документов: свидетельство о смерти, справку о месте захоронения, удостоверение участника или инвалида ВОВ, договор с ритуальной службой и чек об оплате услуг, в некоторых случаях – копию патента на деятельность (если услуги оказывал ИП).

Компании-изготовители памятников предупреждают: для отчётности требуется специальный документ строгой отчётности (форма БО-13), который заполняет фирма. Поэтому выбирать мастерскую следует ту, что имеет все необходимые сертификаты и работает официально. Размер компенсации ежегодно индексируется. На сегодняшний день, как подтвердили в военном комиссариате Санкт-Петербурга, максимальная сумма выплаты составляет 57 252 рубля.

В Петербурге, к сожалению, остаётся всё меньше участников тех событий. По данным на начало июня, в городе проживает 36 тысяч награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и 700 человек, награждённых медалью "За оборону Ленинграда". Официально компенсация положена именно участникам и инвалидам ВОВ. Однако Министерство обороны РФ осуществляет оплату изготовления и установки памятников также и для лиц, награждённых медалью "За оборону Ленинграда".

Ранее Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана ВОВ Полины Громовой.

Фото: Piter.TV