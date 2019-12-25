Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана ВОВ Полины Громовой

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Великой Отечественной войны Полины Дмитриевны Громовой, отметив, что город понёс тяжёлую утрату.

Глава города подчеркнул, что Полина Дмитриевна принадлежала к героическому поколению победителей. В 1941 году она добровольцем ушла на фронт и в составе зенитно-артиллерийского полка защищала Ленинград от налётов вражеской авиации. Губернатор также упомянул её участие в операции по полному освобождению Ленинграда от блокады — "Январский гром". Проявленные мужество и героизм ветеран была удостоена ордена Отечественной войны II степени, а также медалей "За оборону Ленинграда" и "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945".

После войны Полина Дмитриевна активно занималась общественной деятельностью: была членом президиума Совета ветеранов Курортного района, участвовала в памятных мероприятиях и встречалась с молодёжью. В 2019 году ей было присвоено звание "Почётный житель города Сестрорецка".

Губернатор подчеркнул, что Полина Дмитриевна Громова показала пример стойкости и верности Родине, и выразил глубокие соболезнования её родным и близким.

