Командование ВСУ отправило в бой солдат 225-го отдельного штурмового полка.

Штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известного как "полк смерти" готовила контратаку в районе поселка Хотень на Сумском направлении. Однако этот план с треском провалился благодаря военными Вооружённых сил России, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Разведка группировки войск "Север" своевременно выявила выдвижение украинских подразделений. После этого было выполнен приказ нанести по противнику комплексное огневое поражение.

Собеседник издания подчеркнул, что враг силы штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки в районе поселка Хотень. В итоге, украинских националистов уничтожили, без возможности вернуть утраченные позиции. Он напомнил, что в начале лета командование ВСУ перебросило резервные отряды "полка смерти" в Сумскую область.

Ранее мы сообщали, что российские военные контролируют небо над трассой "Новороссия", которая идет от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы.

Фото: Минобороны