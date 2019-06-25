"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России

Роланд Катер оценил угрозу эскалации украинского конфликта из-за деятельности НАТО.

Региональный конфликт на территории Украины перешел в новую ступень обострения из-за разрешения международных союзников киевского режима из стран коллективного Запада наносить воздушные удары по российской территории. Такие шаги могут привести к серьезному ответу со стороны Москвы. Соответствующее заявление сделал немецкий генерал в отставке Роланд Катер, выступая в эфире местного телеканала Die Welt.

Был совершен переход на новую ступень обострения конфликта. И я вижу на горизонте дальнейшие ступени обострения, которые грядут. Они все уже были обозначены, они все уже обсуждаются. Я думаю, сейчас нужно немного последить за тем, чтобы мы не перестарались с обострением ситуации... Роланд Катер, экс-генерал ФРГ

По мнению иностранного специалиста, постепенная эскалация в украинском кризисе членами НАТО, будь то ввод военных инструкторов на Украину или же задействование систем противовоздушной обороны с их же территорий, может вызвать соответствующий ответ России.

"Устали и слабы". Немецкий генерал нашел выход для Украины.

Фото и видео: YouTube / WELT