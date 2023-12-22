Роланд Катер оценил шансы для ВСУ на поле боя.

Немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер призвал в эфире местного телеканала Die Welt к закулисным поискам возможных сценариев выхода из украинского кризиса. Иностранный специалист заметил, что сейчас солдаты армии киевского режима сильно устали и оказались слабы на поле боя, при этом их моральный дух сильно упал. Ведущая программы задала гостью вопрос о том, стоит ли сейчас "медленно, но верно" начать коллективному Западу задуматься о том, как могут выглядеть те или иные сценарии выхода из этого регионального конфликта "на истощение. Бывший военнослужащий из ФРГ признал, что это будет "очень сложно" в том случае, если та или иная сторона видит возможности для прогресса в боевом отношении.

Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества личного состава для создания соответствующих резервов. Я всегда выступал за то, чтобы за кулисами — по крайней мере не публично, не в СМИ — задуматься о том, как вы красиво выразились, какие сценарии выхода возможны. Роланд Катер, эксперт

"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО.

Фото и видео: YouTube / WELT