Роланд Катер объяснил, как можно нарушить баланс сил на поле боя.

Российские Вооруженные силы одерживают верх над Вооруженными силами Украины из-за продвинутой логистики. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал местный генерал-лейтенант ВС ФРГ в отставке Роланд Катер. Иностранный специалист полагает, что армии киевского режима требуется передать дальнобойные ракеты западного образца. По его словам, такое натовское вооружение поможет ВСУ нарушить баланс сил. Дополнительно он призвал отправить стране средства противовоздушной обороны.

Важно нанести устойчивый ущерб логистике. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх. И одна из причин заключается в том, что, вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала. Роланд Катер, генерал Германии

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Фото и видео: YouTube / WELT