"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ

Роланд Катер прокомментировал ситуацию с украинским кризисом.

Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой российской обороны, которую армия Москвы выстраивает в ходе проведения своей специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал местный генерал-лейтенант ВС ФРГ в отставке Роланд Катер. Иностранный аналитик заметил, что когда на территории появится распутица, то боевые столкновения между противниками усилятся в воздушном пространстве.

Я оцениваю сложившуюся ситуацию так: на юге <…> для ВСУ тупик. Российские фортификационные сооружения практически невозможно преодолеть. Роланд Катер, генерал-лейтенант Германии

Напомним, что ранее Bild сообщил о том, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона". Такая тактика представляет колоссальную проблему для ВСУ, поскольку никакая натовская техника не сможет прорвать такую защиту.

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Фото и видео: YouTube / WELT