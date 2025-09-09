В Москве бабушка семерых внуков выиграла в лотерее почти 17 млн рублей

Судьбоносную покупку женщина совершила, находясь на работе.

Пенсионерка, которая переехала в Москву из Воронежской области, выиграла суперприз лотереи в размере более 16,8 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

В пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей "Столото" рассказали, что Галина Абдуллаева купила два билета 32062-го тиража лотереи "Рапидо Ультра" через мобильное приложение. Победную комбинацию чисел женщина выбрала без какой-либо определенной стратегии.

Кроме того, пенсионерка спонтанно приообрела билет незадолго до начала розыгрыша, во время рабочей смены. Позже женщина проверила результаты и узнала о том, что стала обладательницей 16 808 689 рублей.

Галина Абдуллаева работает в Москве кассиром-операционистом в медицинском центре. У нее есть две дочери и семь внуков. Выигранные средства пенсионерка планирует потратить на семью.

Ранее жительница Свердловской области выиграла в лотерею 23 млн рублей. Перед розыгрышем ей приснился вещий сон.

Фото: Magnific