Повар из Тулы дважды сорвал куш в лотерею и купил квартиру

Крупный выигрыш позволил ему приобрести собственное жилье.

Житель Тулы Александр Кульков во второй раз в лотерею 2,5 миллиона рублей, которые потратил на двухкомнатную квартиру. Первый крупный выигрыш в один миллион он получил в 2024 году, сообщил "Московский комсомолец".

Вторая победа для Александра оказалась неожиданной. Мужчина пришел в торговый центр и решил взять несколько лотерейных билетов. Один из них стоимостью 500 рублей он покупать не хотел, но поддался на уговоры продавца. Именно этот билет принес 2,5 миллиона рублей.

По словам жителя Тулы, его родственники сначала не поверили, что можно выиграть в лотерею дважды такие крупные суммы. После получения денег мужчина выбрал квартиру и уже начал готовиться к переезду.

Также Александру перед вторым выигрышем приснился сон, в котором он стер защитный слой билета и увидел 45 миллионов рублей. После этого мужчина решил купить лотерейные билеты. По образованию он повар-кондитер, также ведет активно социальные сети.

Ранее мы сообщали, что охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)