Захарова: Финляндия продолжает политизацию ситуации на границе с РФ

В МИД России призвали Хельсинки следовать нормам международного права.

Финляндия раскручивает тему так называемого миграционного кризиса на государственной границе с Россией, а также продолжает политизацию созданной ими же проблемной ситуации. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на брифинге перед журналистами на полях Восточного экономического форума, организованного во Владивостоке. По мнению чиновницы, именно власти в Хельсинки нарушает все мыслимые принципы по обеспечению свободы передвижения.

Глава кабмина Финляндии позволяет себе требовать от России, от нашей пограничной службы неких гарантий недопуска, а фактически фильтрации лиц, которые находятся в РФ на законных основаниях и желают покинуть территорию нашей страны в каком-либо направлении по их собственному выбору. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила иностранным коллегам о существовании международного права, а также необходимости следовать его положениям. В МИД РФ подчеркнули, что власти в Финляндии считают возможным уже не только принимать противоправные решения, но и пытаются вовлечь в подобные действия третьи стороны. Москва подтверждает готовность со своей стороны обсуждать любые вопросы, которые беспокоят Хельсинки. При этом партнеры занимаются политизацией проблем.

Захарова: Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на РФ.

Фото и видео: МИД России