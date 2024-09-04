В МИД России назвали реакцию, которая может последовать со стороны Кремля из-за угроз гражданам региона.

Москва будет считать любые провокации в отношении российских миротворцев и местных граждан в Приднестровье атакой на Россию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на брифинге перед журналистами на полях Восточного экономического форума, организованного во Владивостоке. Чиновница указала на то, что в регионе находятся свыше 220 тысяч граждан РФ.

Может, кому-то в рядах режима Санду придет в голову перечитать историю собственного края, собственной страны, собственной территории? Может, они вспомнят, что там было пару десятилетий тому назад и чем это могло бы закончиться? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что действующая власть в Кишиневе ведет свою страну по "гибельному пути Украины", следуя по предписанному коллективным Западом антироссийскому курсу.По словам Марии Захаровой, Молдавия требует "избавиться" от российского военного присутствия на территории Приднестровья, однако при этом полностью игнорируется история регионального конфликта, причины для ввода российского миротворческого контингента на участок.

Безответственность стала визитной карточкой Запада, заявила Захарова.

Фото и видео: МИД России