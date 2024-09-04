В МИД РФ оценили арест американцами самолета Николаса Мадуро.

Безответственность – это визитная карточка стран коллективного Запада. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.Таким образом чиновница напомнила зрителям шоу о воровстве недружественными государствами чужих активов, самолетов, о захвате людей и переписывании всех законов. В МИД РФ оценили арест американскими властями самолета венесуэльского президента Николаса Мадуро, который, как посчитали власти в Вашингтоне, был приобретен в обход санкционного давления. В Москве уверены, что реакция Каракаса на инцидент будет ответственной.

Все те страны, которые Штатами объявлены на разных этапах осью зла или стоящими не на той стороне истории, или субъектами для сдерживания, или объектами для нанесения стратегического поражения, так или иначе эти страны ставят ответственность в международных делах на первое место. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве страны добавили, что Венесуэле хочется по-разному отвечать на подобные акты чудовищного незаконного характера, однако безответственность остается чертой именно Запада, а не латиноамериканской республики. В качестве негативных примеров Мария Захарова привела ограничительные меры, переписывание на ходу всех законов, реализованное сослагательное наклонение в отношении истории.

Захарова: Россия стала мостом между конструктивным на Западе и Востоком.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik