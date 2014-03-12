Захарова: Россия стала мостом между конструктивным на Западе и Востоком

В МИД РФ прокомментировали значение ВЭФ для государства.

Москва стала мостом, который соединяет оставшееся конструктивное в странах коллективного Запада с новым и потенциальным на Востоке. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат указала зрителям шоу на то, что Восточный экономический форум, который накануне открылся во Владивостоке, остается масштабным мероприятием для страны. При этом город проведения мероприятия считается тем окном, воротами или точкой входа для бизнес-индустрии.

Наша страна становится настоящим мостом, аккумулирует еще в себе потенциал и энергию. Помимо всего прочего, уровень гостей, представленность на этом форуме, который каждый раз разный по лицам, но неизменно высокий по уровню – очень интересный, очень увлекательный и дающий конкретные результаты. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ регулярно информирует МАГАТЭ о ситуации на ядерных объектах.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik